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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Enis Destan: Letonya’yı yenip yarışa girmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Enis Destan: Letonya’yı yenip yarışa girmek istiyoruz

        Ümit Milli Futbol Takımı golcüsü Enis Destan, San Marino maçından sonra yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki Letonya maçına odaklanmamız lazım. Letonya'yı yenip, bu kampı 6 puanla bitirip, biz de bu yarışa girmek istiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:40
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        "Yarışa girmek istiyoruz"
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        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldiği San Marino’yu 5-0’lık skorla yendi. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu Enis Destan, "Açıkça konuşmak gerekirse San Marino bizim seviyemizde değildi. Buna sevinmemiz lazım. Önümüzde Letonya maçı var. Ona odaklanmamız lazım. Zaten ona hazırlıktı. Letonya’yı yenip bu kampı 6 puanla bitirip, biz de bu yarışa girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Kendisi yerine oyuna giren ve hat-trick yapan golcü futbolcu Ercan Yardımcı’nın performansının sorulması üzerine Destan, "Erencan’ı tebrik ediyorum. Oyuna benim yerime girmişti. Takıma çok katkı sağladı, averajı açmak açısından. Biz bir takımız. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan oyun, skor" diye cevap verdi.

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