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Enis Öncüoğlu’ndan 'FORM_AT'

Fotoğraf sanatçısı Enis Öncüoğlu’nun 'FORM_AT' sergisi 3 Aralık'a kadar Goba Art&Design’da sanatseverlerle buluşacak.

Enis Öncüoğlu’ndan 'FORM_AT'


Asıl mesleği mimarlık olan, kendisini 'heveskâr bir fotoğrafçı' olarak tanıtan Enis Öncüoğlu'nun tarih boyunca insanlığın en yakın dostlarından olan 'Atları' konu edindiği 'FORM_AT' adlı sergi Goba Art&Design’da açıldı.

Öncüoğlu sergide, doğal ortamları içinde kadrajına giren, Kayseri Hürmetçi Sazlığı ve Kapadokya'nın büyüleyici topoğrafyasının izlerini de sanatseverlerle paylaşmayı amaçladığını söylüyor.

Kentleşme/Yapılaşma baskısı içerisinde olan doğal alanlar, su kaynakları, sazlıklar ve meralar gibi, 'Atlar'ın da bu baskının altında olduğunu belirten sanatçı bölgedeki duayen fotografçı Nuri Çorbacıoğlu rehberliğinde yapılan bu çalışma ve sergi uli bölgenin ve yaban hayatın korunması için dikkat çekmeyi arzuladığını belirtiyor.

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