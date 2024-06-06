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        Haberler Gündem Güncel Enişte katili 39 gün sonra yakalandı: Kardeşime kötü davranıyordu | Son dakika haberleri

        Enişte katili 39 gün sonra yakalandı: Kardeşime kötü davranıyordu

        Adana'da 23 yaşındaki eniştesi Samet Gençdal'ı öldürdükten sonra kaçan Ali Yeşilbudak, 39 gün sonra yakalandı. Yeşilbudak ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:09
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        39 gün sonra yakalanan enişte katili konuştu
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        Adana'da Yüreğir ilçesinde 28 Nisan günü saat 22.00 sıralarında 1 çocuk babası Samet Gençdal, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kayınbiraderi Ali Yeşilbudak ile buluştu.

        İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        (Fotoğraftaki Samet Gençdal)

        Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençdal, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Soruşturmada Yeşilbudak'ın, kız kardeşine kötü davrandığı öne sürülen Gençdal ile konuşmak için buluştuğu, küfürleşmenin üzerine cinayetle sonuçlanan kavganın yaşandığı ortaya çıktı.

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        39 GÜN SONRA YAKALANDI

        Polis, Yeşilbudak'ı Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese yapılan baskında Yeşilbudak, 39 gün sonra gözaltına alındı.

        "KIZ KARDEŞİME KÖYÜ DAVRANIYORDU"

        Emniyete götürülen Yeşilbudak, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk, amacım öldürmek değildi" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilbudak, tutuklandı.

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        #enişte cinayeti
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