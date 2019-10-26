Eniştesini boğazından ve göğsünden bıçakladı

Olay, saat 20.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu A.A. ile eniştesi Hasan Muhammed A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. yanındaki bıçakla eniştesini boğazından ve göğsünden yaraladı.

Hasan Muhammed A., kanlar içinde yere yığılırken, A.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hasan Muhammed A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Muhammed A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.