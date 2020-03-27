ENKA Sanat, Dünya Tiyatrolar Günü'nü online kutluyor

ENKA Sanat, etkinlik arşivini dijital ortama taşıyarak, Türkiye’nin kültür-sanat iklimine katkı sunmaya devam ediyor. Sanatseverler ile online ortamda buluşacak ilk etkinlik, ENKA Oditoryumu’nda 29 Ocak’ta gerçekleşen, “Türkiye Tiyatrosu’nun ve İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1980’lerden Günümüze Yolculuğu” başlıklı panel olacak.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tarafından hazırlanan ve ENKA Sanat’ın katkılarıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Dikmen Gürün’e Yazılar” kitabı vesilesiyle gerçekleştirilen panel, ENKA Sanat’ın Youtube kanalı üzerinden, 27 Mart’tan itibaren ücretsiz izlenebilecek.

Prof. Dr. Dikmen Gürün

ENKA Sanat ve Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde, Kerem Karaboğa moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Genco Erkal, Özlem Hemiş, Kerem Kurdoğlu, Yeşim Özsoy, Şahika Tekand ve Leman Yılmaz gibi sektör profesyonelleri ile duayen sanatçılar konuşmacı olarak yer alıyor.

Etkinlikte, Türkiye Tiyatrosu için önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün, akademik çalışmalarının yanı sıra, 20 yıl boyunca direktör olarak görev yaptığı festivaldeki çalışmaları da odağa alınıyor.

ENKA Sanat, ilerleyen günlerde arşivinden en özel etkinlikleri izleyicilerle paylaşmayı sürdürecek. Etkinlik arşivinin paylaşılacağı Youtube hesabına https://www.youtube.com/channel/UC5T4ZBQ5SOaFUJqQ2F8mHfA linki üzerinden ulaşılabilir.