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        Haberler Kültür-Sanat Müzik ENKA Sanat 2023'e 2 konserle veda ediyor

        ENKA Sanat 2023'e 2 konserle veda ediyor

        ENKA Sanat, 25 Aralık'ta piyanist Ayşedeniz Gökçin'i, 26 Aralık'taki yılın son konserinde ise Türkiye'nin önemli oda müziği topluluklarından biri olan Borusan Quartet'in 'Piazzola ile Yeni Yıl Konseri'ne ev sahipliği yapacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 00:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:31
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        ENKA Sanat 2023'e 2 konserle veda ediyor
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        ENKA Sanat, yılı iki özel konserle noktalayacak. ENKA’da ilk kez 10 yaşında sahne alan, klasik müziğe getirdiği yenilikçi soluk ile uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist AyşeDeniz Gökçin, gerçekleştirdiği turne kapsamında 25 Aralık’ta İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak. Konserde, Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri’nde (HIMA) En İyi Modern Beste Ödülü’nü aldığı Patterns albümünden Kelton dahil olmak üzere kendi bestelerinden oluşan repertuvarı yanı sıra dünya çapında ses getiren Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek. Gecenin finalinde ise Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı bestesini çalacak ve böylelikle bir Türk ve kadın besteci olarak, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların müzikteki yansımasını sunacak.

        Borusan Quartet
        Borusan Quartet

        Yılın son konserinde ise, Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, 26 Aralık’ta sahne alacak. Ekip bu konserde, Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola’nın en sevilen yapıtlarından özel bir seçki sunacak. Nuevo Tango’nun yaratıcısı, başta tangolar olmak üzere aralarında konçertolar, oda müziği yapıtları ve film müzikleri de olan ve toplam 750 yapıttan oluşan bir repertuvar bırakan Piazzola, Borusan Quartet’ın konserinde bir kez daha anılacak. ENKA Oditoryumu’ndaki etkinlikler, saat 20.30’da başlayacak.

        Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #Borusan Quartet
        #Ayşedeniz Gökçin
        #Pink Floyd
        #Astor Piazzola
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