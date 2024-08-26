ENKA Sanat’tan öğrencilere ücretsiz belgesel gösterimi ENKA Sanat'ın girişimi ve yapım sponsorluğunda hazırlanan, tiyatromuzun en önemli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını ve tiyatromuza katkılarını mercek altına alan Anlatmadan Yapamam adlı belgesel, 04 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15'te ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda bir kez daha seyirciyle buluşacak. Gösterimi, konservatuvar öğrencileri başta olmak üzere tiyatro alanına ilgi gösteren tüm öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

Habertürk Giriş: 26.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:08 facebook

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