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Enkaz altında buldukları kedi, moral kaynağı oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da yaşadıkları evi ailesiyle terk eden Sudenur-Yusuf Ziya Sürer kardeşlerin enkaz altında buldukları kedi, bir an olsun yanlarından ayrılmayıp aileye moral desteği oluyor

Enkaz altında buldukları kedi, moral kaynağı oldu
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AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü önünde Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) depremzede aileler için kurulan hizmet alanında bulunan Sürer ailesine Acıbal adını verdikleri kedi de eşlik ediyor.

MORAL KAYNAĞI OLUYOR

AA'nın haberine göre Sudenur-Yusuf Ziya Sürer kardeşlerin enkaz arasında bir trafonun içinde buldukları Acıbal, ailenin yaşadığı zorlu süreçte moral kaynağı oluyor.

Sudenur Sürer, enkaz arasında buldukları kediye elini uzattığını, korktuğu belli olan kedinin de patisini elinin üstüne koyduğunu söyledi.

"HER AĞLADIĞIMDA SOL TARAFIMDA ONU GÖRÜYORUM"

Kediye Acıbal adını verdiğini aktaran Sürer, "Resmen yardım bekledi benden. Ben de yalnız bırakmadım onu. Her üzüldüğümde ve ağladığımda sol tarafımda onu görüyorum. Bu beni mutlu ediyor" dedi.

"ELİMİZİ UZATTIK, KENDİLİĞİNDEN GELDİ"

Yusuf Ziya Sürer, enkaz alanı içinde trafonun içine saklanan kediyi korkmuş ve büzülmüş şekilde bulduklarını aktardı.

Kedinin depremden etkilendiğinin belli olduğunu ifade eden Sürer, "Elimizi uzattık, kendiliğinden geldi. Yemek verdik, ondan sonra yanımızdan ayrılmadı" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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