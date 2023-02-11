Enkaz altından kurtarılan Beyza: "Gözümüzü açıyoruz hiç sabah olmuyordu"

"Hiç uyumamıştım, eve gider gitmez uyudum. Sonra annem ve kardeşim gelip beni uyandırdı. Botumu giyip çıkacaktım, bir iki adım attıktan sonra evin içinden apartmana çıktım, sonra birden bütün ışıklar kapandı ve bina çöktü. Anneme, babama bağırdım, kimseden cevap gelmedi, sadece küçük kardeşim ses verdi, sonra onun da sesi kesildi. Bacağımı hissetmiyorum, nasıl çıkacağım. Gözümüzü açıyoruz hiç sabah olmuyordu, çok kötüydü abi."