Ailesiyle çadır kente yerleştirilen Aysima'nın depremin ilk günü doğum günü olduğunu öğrendiklerini aktaran Saygılı, "Aysima'nın da doğum günü kutlayamamış olmasının üzüntüsünü yaşadığını duyduk. Annesi bizden en sevdiği çizgi filim karakterli yaş pasta istedi. Biz de buraya gelen yardım araçları ile getirttiğimiz pastayla yavrumuzun doğum gününü kutladık. Acıların içinde bir nebze yüz güldürebildiysek ne mutlu bizlere." ifadesini kullandı. Aysima'nın ailesi de Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.