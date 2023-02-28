Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

Eşimin yanına getirdim, eteğine sardı. Tir tir titriyordu. Enkazdan çıkardığım tek canlı bu. Adını 'Bıncır' koydum. Beni görmese deli olur, ben de aynı. Büyük aşk bu. Aramızda yıkıntılardan doğan bir aşk var. Aramızdaki sevginin tarifi yok."