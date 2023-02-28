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Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaşayan Umut Yamuktu, enkazdan çıkardıktan sonra sahiplendiği ve Bıncır adını verdiği köpekle çadırını paylaşıyor

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AA

  • Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaşayan Umut Yamuktu, deprem gecesi ailesiyle hasar gören evinden çıktıktan sonra çevredeki bazı binaların yıkımına şahit oldu.
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    AA'nın haberine göre bir binanın enkazından gelen köpek sesi duyan Yamuktu, oğluyla burada çalışma yaptı.
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Ulaşıp kurtardığı köpeği sahiplenen ve Bıncır adını veren Yamuktu, 23 gündür yanından ayırmadığı köpeğe ailesiyle kaldığı çadırda bakıyor.
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Umut Yamuktu, Bıncır ile arasında enkazdan doğan sevginin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Deprem gecesi yaşanan felaketin büyüklüğünü anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini dile getiren Yamuktu, "04.17, yıkılışın başlangıcıydı. Seslerle uyandık ki Adıyaman sallanıyor. 'Allah'u Ekber' diyerek dışarıya çıktık. 
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Karla karışık yağmur yağıyordu. Eşim ve çocuklarımla yalın ayak dışarıya çıktık. Ayakta duramıyorduk. 80 saniyelik bir şok yaşadık" dedi.

     
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Gözünün önünde binaların yıkıldığını anlatan Yamuktu, şöyle konuştu:

     
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    "Araca bindik, 200 metre uzaklaştıktan sonra boş bir yer buldum. Camı açınca bir köpeğin sesini duyduk. Oğlumla enkazda çalışmaya başladık. Köpeği yarım saatte çıkarabildik. 
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Eşimin yanına getirdim, eteğine sardı. Tir tir titriyordu. Enkazdan çıkardığım tek canlı bu. Adını 'Bıncır' koydum. Beni görmese deli olur, ben de aynı. Büyük aşk bu. Aramızda yıkıntılardan doğan bir aşk var. Aramızdaki sevginin tarifi yok."

     

     
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

    Yamuktu, Bıncır'ı ekmekle beslediğini, fazla imkanı olmadığını belirterek, hayırseverlerden, kurum ve kuruluşlardan köpek maması desteği beklediğini sözlerine ekledi.
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor
  • Enkazdan kurtardığı 'Bıncır' ile aynı çadırda yaşıyor

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