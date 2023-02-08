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İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinden depremin vurduğu Kahramanmaraş'a yardıma giden itfaiye eri, enkaz altından çıkararak kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi

İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi
İHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ olarak çıkardı.

İHA'nın haberine göre o sırada bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

Botları giyerken şaşırıp “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama itfaiye eri “Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey” şeklinde cevap verdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yaşlı adam kontrol amacıyla acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

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