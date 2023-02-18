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Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı 11 ilde enkaz altından çıkarılan ya da sahiplerini kaybeden bazı kedi, köpek ve kuşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde korumaya alındı

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AA
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından mobil hizmet aracının veteriner ve teknik personel ile yola çıktığını söyledi.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    AA'nın haberine göre ekibin, enkaz altında kalan ya da mağduriyet yaşayan yaklaşık 300 pet hayvana tıbbi müdahalede bulunduğunu dile getiren Polat, bölgeden 9 köpek, 2 kedi ve 2 kuşun da Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne sevk edildiğini anlattı.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Polat, beton yığınları arasında kurtarılmayı bekleyen ya da sahiplerini kaybeden hayvanların en büyük sorununun yaşadıkları psikolojik travma olduğunu ifade ederek "Yaşadıkları stres, kaygı ve bundan kaynaklı problemler vardı.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki deneyimli arkadaşlarımız onların eğitimine, rehabilitasyonuna katkı sunacaklar. Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık problemi olmadığına kanaat getirdiğimiz kedi ve köpekler sahiplendirilecek" diye konuştu.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Merkeze getirilen hayvanlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştıklarını belirten Polat, kedi, köpek ya da kuşlarını kaybeden depremzedeleri de can yoldaşlarına kavuşturmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Polat, deprem sonrası travma yaşayan hayvanlardaki davranışsal problemleri aşmak için çalıştıklarını aktararak şunları kaydetti:
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    "Davranışsal problemler zaten hemen kendini gösteriyor. Strese bağlı olarak kaygı bozukluğu çok fazla oluyor. Ürkeklik, çekingenlik kendini gösteren temel unsurlar. Bunları zamanla aşacaklar burada. 
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Arkadaşlarımızın sevgi ve şefkati onların bu süreci atlatmasını sağlayacak. Rehabilitasyon, sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp dijital kimliklendirilmesi yönünde bir süreç, parazit gibi aşıların yapılmasını da içeriyor.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Aslında hayvanların psikolojik anlamda tedavilerini içeren bir kelime değil. Fakat biz rehabilitasyonu biraz daha geniş tutuyoruz. Onların psikolojik anlamda da iyileşmesini, tekrar sosyalleşmesini sağlamak adına da eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."

     
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

    Umut Polat, depremzede bir kanaryaya Umut, muhabbet kuşuna da Can adını verdiklerini sözlerine ekledi.
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
  • Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor

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