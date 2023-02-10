Enkazdan kurtarıldı,

İHA

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ilde binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Depremden en çok hasarı alan şehirlerden Hatay'a da Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipte bölge de ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada en kaz altında yaşlı bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin enkazdan çıkardığı kadın kollarını açarak Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. O anlar de kurtarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşlı kadını sırtına alan ekipteki bir personel dışarda bulunan bir yatağa yatırarak sağlık ekiplerine haber verdi.