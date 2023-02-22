Enkazları gezerek yuvasız güvercinlere sahip çıkıyor

Ben de bu konuda bir şeyler yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. Burada kedi, köpeklerle ilgilenenler ya da büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenenler var ama güvercinler biraz da teknik gerektiren bir alan. Ben de bu konuda tecrübeli olduğum için bölgeye geldim."