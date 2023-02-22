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Enkazları gezerek yuvasız güvercinlere sahip çıkıyor

Bursa'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a gelen doğa, yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, kümesleri yıkılan ya da sahipsiz kalan güvercinleri korumaya çalışıyor

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AA
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan ve aynı zamanda güvercin yetiştiricisi olan kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, depremlerin ardından afet bölgesi için Bursa'da gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine katıldı.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    AA'nın haberine göre Tüydeş, ilk depremlerden birkaç gün sonra televizyon ekranlarından enkazların üzerinde uçuşan güvercinleri görünce onlara yardım edilmesi gerektiğini düşünerek, çalıştığı Karacabey Belediyesi'nin görevlendirmesiyle Hatay'a geldi.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Enkazları tek tek gezen Tüydeş, deprem nedeniyle kümesleri yıkılan ya da sahiplerinin ilgilenemediği kuşları yaşatmaya çalışıyor.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Yakalayabildiği kuşları kafeslere koyarak yetkililere teslim eden ve yeniden sahiplendirilmeleri için çalışma yürüten Tüydeş, ulaşamadığı kuşlar için ise bölgeye yem bırakıyor.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Alper Tüydeş, deprem olunca tüm Türkiye gibi kendisinin de yasa boğulduğunu söyledi.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Hatay'ı çok sevdiğini ve adeta ikinci memleketi gibi gördüğünü anlatan Tüydeş, "Depremin olduğu ilk andan itibaren burada olan biteni hep ekran karşısında üzüntüyle izlemiştik. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Biz de yaşadığımız şehirde elimizden geldiğince yardım ve Bursa'da organizasyon konularına yardımcı olmaya çalıştık" dedi.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    "ONLAR DA BİR CAN TAŞIYOR"

    Tüydeş Hatay, Adana, Osmaniye ve Gaziantep gibi illerde güvercin yetiştiriciliğinin çok yaygın olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    "Bu yetiştiricilerin beslediği kuşların pek çoğunun kümesleri, evleri yıkıldı, sahipleri göçük altında kaldı ya da kendi dertlerine düştüler, canlarının dertlerine düştüler doğal olarak. Bu ortada kalan güvercinlerle ilgili de kötü görüntüler ekrana yansımaya başlamıştı.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Ben de bu konuda bir şeyler yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. Burada kedi, köpeklerle ilgilenenler ya da büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenenler var ama güvercinler biraz da teknik gerektiren bir alan. Ben de bu konuda tecrübeli olduğum için bölgeye geldim."

     
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

    Birkaç basit ekipmanla güvercinleri yakalamaya çalıştıklarını aktaran Tüydeş, kuşların çok yüksekte bulunan yaşam alanlarına ise hayatlarını idame ettirebilmeleri için buğday, yem bıraktıklarını söyledi.
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor
  • Enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

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