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        Haberler Bilgi Yaşam Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Temmuz enflasyon beklentisi ne yönde? İşte beklenti ve tahminler

        Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Temmuz enflasyon beklentisi ne yönde?

        Temmuz enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Piyasa katılımcıları Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Peki, "2024 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:10
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        Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Enflasyon oranları bilindiği üzere her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyelerine geriledi. İşte TÜİK ile enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

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        TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyelerine geriledi. Piyasanın enflasyon beklentilerinde gerileme sürüyor.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye geldi.

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        Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

        Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak kaydedildi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti

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