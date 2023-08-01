Enner Valencia, Brezilya'da siftah yapamadı!
Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, yeni takımında çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia ardından Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transfer oldu.
Ekvadorlu yıldız golcü, Internacional formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşamadı.
Dört karşılaşmada toplam 307 dakika süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.
Enner Valencia, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 33 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.