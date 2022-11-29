Ekvador forması ile iki maçta 3 gol atan tecrübeli futbolcu, ülkesinin Esmeralda bölgesinde (Kolombiya sınırı) gerçekleşen çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia'nın kız kardeşi de F.Bahçe'ye imza attığında fidye için kaçırılmıştı.

Esmeralda bölgesinde günde 100 bin kişiden 64'ü hayatını kaybederken, Kolombiya sınırındaki bu bölge uyuşturucu ticaretinin dünyada en çok yapıldığı güzergahlardan biri olarak biliniyor.