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Enner Valencia gönülleri fethetti!

Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda 2 maçta 3 gole imza atan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia, bu kez de saha dışındaki anlamlı hareketiyle adından söz ettirdi.

Enner Valencia gönülleri fethetti!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda şov yaparken, saha dışında da gönülleri fethetmeyi başardı.

Ekvador forması ile iki maçta 3 gol atan tecrübeli futbolcu, ülkesinin Esmeralda bölgesinde (Kolombiya sınırı) gerçekleşen çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia'nın kız kardeşi de F.Bahçe'ye imza attığında fidye için kaçırılmıştı.

Esmeralda bölgesinde günde 100 bin kişiden 64'ü hayatını kaybederken, Kolombiya sınırındaki bu bölge uyuşturucu ticaretinin dünyada en çok yapıldığı güzergahlardan biri olarak biliniyor.

TÜM PRİMLERİ ÇOCUKLAR İÇİN HARCAYACAK

Valencia'nın FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi.

33 yaşındaki golcünün, turnuvadan en az 150 bin Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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