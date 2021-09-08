Enterdonat cinsi limonun ihracatı 17 Eylül'de başlıyor

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Kaçmaz, yazılı açıklamasında, turunçgilde yeni ihracat sezonunun 20 Ağustos'ta mayer cinsi limonla başladığını hatırlattı. Turunçgilde bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden Kaçmaz, enterdonat cinsi limonun kesimine 10 Eylül'de başlanacağını aktardı. Çiftçilere hasat döneminde başarı dileyen Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Turunçgil kesim ve ihraç komisyonunun bölgemizde yaptığı incelemeler sonucu enterdonat limonu için 10 Eylül kesim ve 17 Eylül ihracat olarak karar vermiştir. İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."