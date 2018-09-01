Envigado - Deportes Tolima maç önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında Envigado ile Deportes Tolima, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. 3 puanlı Envigado 18. sırada bulunuyor, Deportes Tolima 13 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Envigado, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportes Tolima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 562 kodlu maçı oynayanlar; Envigado galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Deportes Tolima galibiyet oranı 2.20.

Envigado önceki hafta Patriotas mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportes Tolima ise La Equidad karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Envigado, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Envigado, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Deportes Tolima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportes Tolima, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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