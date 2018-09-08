Envigado - Patriotas maç önü

Envigado ve Patriotas, 09 Eylül 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:15. 3 puanlı Envigado 19. sırada bulunuyor, Patriotas 7 puana sahip ve 15. sırada. Envigado son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Patriotas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 548 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Envigado kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Patriotas sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Envigado son haftadaki Patriotas müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Patriotas ise Envigado karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Envigado, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Patriotas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Patriotas 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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