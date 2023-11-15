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        Haberler Gündem Eğitim EOKUL VBS VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ SAYFASI: 2023 MEB e-Okul öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır?

        E-okul giriş ve sınav notu öğrenme ekranı! 2023 MEB E-okul sınav sonucu sayfası

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde artık son günlere girildi. Okulların yeniden açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, e-okula nasıl gireceklerini ve sistem üzerinden sınav notlarının nasıl öğrenileceğine dair araştırmalar yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 23:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:17
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        E-Okul sınav notu öğrenme ekranı ile ilgili araştırmalar gün itibariyle yoğunlaşmış durumda. İlk ara tatili geçiren ve yeniden ders başı yapmak için geri sayıma başlayan öğrenciler, sınav notlarını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. İşte, 2023-2024 e-okul not öğrenme sistemi ile ilgili bilgiler...

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        E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

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        İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI

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        E-OKUL ŞİFRESİ UNUTULDUĞUNDA;

        e-Okul Kullanıcısı,"Şifre Hatırlatma İşlemleri" bölümünü kullanarak şifresini yeniden belirleyebilir. Şifrenizi tekrar belirlemek için güvenlik kodu, kullanıcı adı, cep telefonu, T.C kimlik no, doğum tarihi yakın T.C no bilgilerinden oluşan formu doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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