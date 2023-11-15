e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi okullarda ilk ara tatilin başlamasıyla gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri bilgilendirme amacıyla kurulan e-Okul sisteminde öğrencinin eğitim hayatına ilişkin tüm detaylara erişilebiliyor. İşte e-Okul VBS giriş ekranı linki...

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

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E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.