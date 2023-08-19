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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK Başkanı Yılmaz, 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine doğalgaz ulaştıracaklarını bildirdi - Enerji Haberleri

        EPDK Başkanı Yılmaz, 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine doğalgaz ulaştıracaklarını bildirdi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz dağıtım piyasası lisanslarına ilişkin tedbirlerle hizmet kalitesinin artırılacağını belirterek, "Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğalgazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:46
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        EPDK'nın 2026 hedefi
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        Yılmaz, bugün yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, yönetmelikle doğalgaz piyasasında olası yönetimsel zafiyetlerin önceden tespit edileceğini bildirdi.

        Doğalgazın son tüketiciye ulaştırılması konusunda hizmet kalitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

        "Hem kalite hem de şebeke işletme güvenliği en üst düzeyde korunmaya devam edecek. Doğalgazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar 1000 yerleşim yerine, ilçe ve beldeye bu konforu ulaştıracağız. Yaptığımız bu düzenlemeyle 1000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız. Doğalgaz şebekelerinin ulaştırıldığı yerleşim yerlerinde işletme riskleri de en aza indirilmiş olacak. Gerek yatırım aşamasında gerekse işletme ve müşteri hizmetleri alanlarında tüketici memnuniyeti en üst düzeye taşınacak."

        TÜKETİCİ KORUNACAK, TEDBİRLER ÖNCEDEN ALINACAK

        Öte yandan, açıklamaya göre, ağustosta 763 yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.

        DoğalGaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.

        Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.

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