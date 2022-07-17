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EPDK'dan 23 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 23 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisansı iptal edildi

EPDK'dan 23 şirkete lisans
EPDK'dan 23 şirkete lisans
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AA

EPDK'nın yeni lisans duyuruları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı ve 1 şirkete de dağıtım lisansı verildi. Ayrıca, 9 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin ise lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete on yıl süreyle madeni yağ lisansı, 1 şirkete de on beş yıl süreyle ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası faaliyet gösteren 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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