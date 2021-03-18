Akaryakıtta '70 kuruş' sabiti 0:00 / 0:00

Karar öncesinde dağıtım şirketi ve bayilerin, her litre motorinden aldıkları pay, İzmir’de 98-99 kuruş, İstanbul’da 88 kuruş, Ankara’da 90 kuruş düzeyinde bulunuyordu. Benzinde; İzmir’de 96-97, Ankara’da 90 kuruş, İstanbul’da 86-88 kuruş aralığında seyrediyordu. Karar sonrasında paylar, bazı illerde 18, bazı illerde 14-15 kuruş azaltıldı.



70 KURUŞ SABİTİ

Peki, gerek benzin gerekse de motorin fiyatı yeni karar uyarınca nasıl hesaplanacak? TÜPRAŞ’ın vergiler dahil akaryakıt çıkış fiyatına, 70 kuruş eklenecek. Daha sonra rafineriye uzaklığa bağlı olarak illere göre değişen tutarlarda farklar konulacak. Örneğin İzmir'de, TÜPRAŞ çıkışı + 70 kuruşa 9 kuruş eklenecek. Daha sonra yüzde 18 KDV dahil edilecek. Böylece, ürünün satış fiyatı ortaya çıkıyor. Katkılı motorin ve benzin fiyatı, normaline göre 2 kuruş daha pahalı olacak.

EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında da akaryakıtta tavan fiyat uygulamıştı. Bu, dördüncü uygulama olarak yerini aldı. Kurum, daha önceki uygulamalarında birkaç gün arayla illere göre geçerli olacak tavan fiyatları açıklamıştı. Bu kez da aynı yöntemin devam ettirilmesi bekleniyor.



PAYLAR NASIL OLACAK

EPDK, 2019 yılında satılan her litre akaryakıttan bayi ve dağıtım şirketinin alacağı payı belirlemişti. Kurum, bayinin yüzde 55, dağıtım şirketi yüzde 45 pay almasını karara bağlamıştı. Bu çerçevede yeni tavan fiyat kararı uyarınca örneğin İzmir’de her litre akaryakıttan kalacak 79 kuruşun yüzde 55’ini bayi alacak, kalanı dağıtım şirketine kalacak.