EPDK'dan YEKDEM kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, EPDK, 2021 yılı için YEKDEM başvurusu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21 Aralık'a kadar açılması ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvurularının söz konusu tarihe kadar alınmasına karar verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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