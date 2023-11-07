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        Haberler Ekonomi Teknoloji Epic Games-Google davası başladı - Teknoloji Haberleri

        Epic Games-Google davası başladı

        ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:58
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        Epic Games-Google davası başladı
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        Epic Games'in Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

        Davanın açılışında yaptığı konuşmada Epic Games'in avukatı Gary Bornstein, Google'ın eylemlerinin fiyatların yükselmesine, kalitenin düşmesine ve seçeneklerin azalmasına neden olduğunu anlattı. Bornstein ayrıca, Google'ı rekabeti caydırmak için "rüşvet ve engelleme" stratejisi uygulamakla suçladı.

        Google'ın avukatı Glenn Pomerantz ise şirketin Apple gibi firmaların güçlü rekabetiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle tekel olamayacağını savundu.

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        Epic, Google'ın Android uygulamaları üzerinde yasa dışı bir tekel oluşturduğu ve bu sayede komisyonlar yoluyla karını artırabildiğini, şirketin hem federal rekabet yasalarını hem de ticareti kısıtlamayla ilgili California yasalarını ihlal ettiğini öne sürerken, Google ise geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmak için güvendiği popüler bir pazarı işletebilmek için makul bir ücret ve gerekli miktarda ücret talep ettiğini savunuyor.

        Dava, geliştiriciler tarafından uygulama içi ödemelerden haksız gelir kesintisi yapmakla ve uygulama yaratıcılarının müşterileriyle iletişimini zorlaştırmakla suçlanan App Store'u işleten Apple tarafından da yakından takip ediliyor.

        Epic'in davayı kazanması durumunda, uygulamalar içinde satın alınan dijital ürünler ve hizmetler için 15 ila yüzde 30 oranında ücret talep ettiği Android'de değişiklik yapmaya zorlayabileceği ve kullanıcıların oyun indirmek için Google mağazasını atlamasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

        ANLAŞMAZLIK 2020'DE BAŞLADI

        Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayınlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

        Daha sonra Google ve Apple, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için her iki şirkete dava açmıştı.

        Epic'in Apple'a karşı açtığı dava 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyiz edilmişti.

        Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığının Google'ın, arama motorunu tüketiciler için varsayılan hale getirmek amacıyla cep telefonu üreticileri ve tarayıcı üreticileriyle yaptığı özel anlaşmalar yoluyla yasayı ihlal edip etmediğine yönelik tekel davası sürüyor.

        Adalet Bakanlığının Google'ın çevrim içi reklamcılık işine odaklanan ayrı bir antitröst davasının gelecek yılın başlarında Virginia'da başlaması planlanıyor.

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