Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Torchlight II

31 lira değerindeki bu oyun 31 Aralık saat 19:00 tarihine kadar geçerlidir. Saat 19:00'dan sonra yeni ve son bir oyun hediye edilecektir.

Torchlight II Hakkında

KARAKTERLER

Seçebileceğin dört sınıf sayesinde parmaklarının ucunda farklı oyun tarzlarından oluşan bir çeşitliliğe sahipsin. Kahramanını öne çıkaracak özel kozmetik özellikler ve görünümler ile her bir sınıf erkek veya kadın olarak oynanabilir.

ÇOK OYUNCULU MOD

Eşli oyun modunu LAN veya İnternet üzerinden arkadaşlarınla ücretsiz oyna. Eşleştirme hizmetimiz bağlanmanı ve dünyanın dört bir köşesindeki insanlarla beraber oyun oynamanı sağlıyor.

AÇIK DÜNYA

Birbirine bağlı devasa dünyasını ve Vilderan'ın çoklu kasaba ağını keşfet. Yağmurda, karda, gündüz ve gece savaş. Bölüm rastgeleleştirme sayesinde her oynadığında yeni harita tasarımları, yollar, ganimetler ve yaratıklarla karşılaşacaksın.

NEW GAME PLUS MODU

New Game Plus modunda oyun sen bitti demeden bitmez. Torchlight II'nin ana hikâyesini tamamladıktan sonra aynı karakter ile çok daha zorlayıcı bir yolculuk için tekrar başlayabilirsin. Çok çabalayıp edindiğin tüm yeteneklerin, altının ve ekipmanın yine sende kalır.

EVCİL HAYVANLAR VE BALIKÇILIK

Bu popüler özellikler Torchlight II'de geliştirilmiş bir şekilde geri dönüyor. Daha fazla seçenek, daha iyi efektler ve evcil hayvanın hâlâ sen uğraşma diye kasabaya gidip ganimetlerini satabiliyor.

MOD DESTEĞİ

Bir şeyler yaratmak ve yarattığını tüm dünyayla paylaşmak için Torchlight II editörü GUTS'ı kullan!

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside

25 Aralık ücretsiz oyunu: Darkest Dungeon

26 Aralık ücretsiz oyunu: My Time At Port

27 Aralık ücretsiz oyunu: Night In The Woods

28 Aralık ücretsiz oyunu: Stranded Deep

29 Aralık ücretsiz oyunu: Solitairica