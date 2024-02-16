Epilepsi hastasını emekli doktor hayatta tuttu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen epilepsi hastası bir genç, iddiaya göre, kaldırımda yürürken bir anda yere yığıldı.

Bu sırada yoldan geçen emekli doktor İbrahim Köran, gencin epilepsi nöbeti geçirdiğini anlayarak müdahale etti. Gencin çevresini açan ve burnuna soğan, yüzüne de kolonya sürerek nefes almasını sağlayan doktor Köran, uzun süre müdahalede bulundu. Dr. Köran, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye götürdü.