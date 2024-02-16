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        Haberler Sağlık Epilepsi hastasını emekli doktor hayatta tuttu - Haberler

        Epilepsi hastasını emekli doktor hayatta tuttu

        Şanlıurfa'da nöbet geçiren epilepsi hastası genç, yoldan geçen doktor sayesinde hayata tutundu. Nefes almakta güçlük çeken ve baygın halde olan genç adama, acil müdahalede bulunarak nefes almasını sağlayan doktor, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:56
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        Emekli doktor epilepsi hastasını hayatta tuttu
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        Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen epilepsi hastası bir genç, iddiaya göre, kaldırımda yürürken bir anda yere yığıldı.

        Bu sırada yoldan geçen emekli doktor İbrahim Köran, gencin epilepsi nöbeti geçirdiğini anlayarak müdahale etti. Gencin çevresini açan ve burnuna soğan, yüzüne de kolonya sürerek nefes almasını sağlayan doktor Köran, uzun süre müdahalede bulundu.

        Dr. Köran, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye götürdü.

        "İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

        Emekli doktor İbrahim Köran, akşam yürüyüşüne çıktığı sırada nöbet geçiren genci fark ettiğini ve hem meslek gereği hem de insanlık gereği müdahale ettiğini söyledi.

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