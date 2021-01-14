Epiphanny Prince, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Epiphanny Prince'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Prince ile sezon sezona kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
33 yaşındaki basketbolcu, 2009-2010 sezonunda Botaş’a transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından çifte vatandaşı olacağı Rusya’nın Spartak Vidnoe takımına giden başarılı basketbolcu ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye’ye dönerek bir sezon boyunca Galatasaray formasını terletti. 2012-2013 sezonunda Rusya’nın Dinamo Kursk takımına transfer olan Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi.
Epiphanny Prince, WNBA’de de Chicago, New York ve Las Vegas'ta oynadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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