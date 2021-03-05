Erbaş Paşa'nın son isteği ortaya çıktı 0:00 / 0:00

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2016 yılında Şırnak İdil'de hendek olaylarında şehit olan Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın babası Ahmet Sultan Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor.

Mustafa Uc'un haberine göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın kazadan iki saat önce şehit Uzman Musa Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktığı, ardından da hastaneye giderek şehit babasını ziyaret ettiği öğrenildi.

Osman Erbaş Paşa'nın Bitlis'e gitmeden önce Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a mesaj yazarak şehidin babasına sahip çıkılmasını istediği öğrenildi.

Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz

"ALLAH BİZE DE O MERTEBEYİ NASİP ETSİN"

Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ziyaretine ilişkin anıyı paylaştı.

Saadet Yılmaz; "O bizim babamızdı. Merhametli bir insandı. 'Oğlunun yıl dönümüdür' dedi. Bizim hatırımızı sordu. Allah hayırlı şifa versin dedi. Bizim acımızı paylaştı. Bizim derdimize ortak oldu. 'Allah bize de o mertebeyi nasip etsin' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizi arıyordu. Ne ihtiyacınız var diye soruyordu. Başhekimle konuşacağını söyledi, 'özellikle ilgilensinler' dedi. İki saat sonra haberlerde Osman Paşanın şehit olduğunu öğrendik. Allah onun duasını kabul etti. Biz çok üzüldük. Allah ailesine sabır versin. Geri kalanları bağışlasın. Yaralı askerlerine Allah şifa versin." diye konuştu.