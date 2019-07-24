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Erbil'deki kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, Çarşamba günü Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü. Hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Erbil saldırı son dakika

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Hain saldırının video görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, saldırganın hemen yan masada oturduğu, bir süre sonra cep telefonunu çıkardığı ve hemen ardından yan masadaki Köse'nin kafasını hedef alarak ateş ettiği görülüyor. Yayın politikamız gereği, görüntüleri yayınlayamıyoruz. 

Araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana gelmiş, saldırganlardan 2'si restorana girerken 2'si kapının önünde araçta beklemiş, içeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş vermişti. 

Elde edilen bilgilere göre, durumu fark ettirmeden etrafı kontrol eden 2 saldırgan, Türk diplomatın yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçmiş, saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef almıştı. 

Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başlamış, Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenilmişti. 

Restoranın önünde bekleyen 2 kişiyle birlikte araca binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başarmıştı. Saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ve Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız ve 2 kişi daha yakalanmıştı. 

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