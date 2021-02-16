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Erbil saldırısında gözler İran'a yakın milis gruplara çevrildi

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı ve kentine yönelik saldırının ardından gözler daha önce buna benzer saldırılar gerçekleştiren İran'a yakın Şii milis gruplarına çevrildi.

Erbil saldırısında gözler İran'a yakın milis gruplara çevrildi
AA

Irak merkezi hükümetinin kontrolünde bulunan ancak İran'a yakın Haşdi Şabi milislerinin de varlık gösterdiği Musul'un güneydoğusundan, ABD askerlerinin yer aldığı Erbil Havalimanı'na 5 ayda ikinci kez roketli saldırı düzenlendi.

Saldırının failleri hakkında henüz net bir bilgi yok ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, saldırının Irak merkezi hükümetinin kontrolü dışındaki Haşdi Şabi milislerine bağlı gruplarca düzenlendiği imasında bulundu.

Erbil'e dün gece gerçekleştirilen saldırıyla 30 Eylül 2020'deki roket saldırısının teknik olarak benzerlikler içerdiği belirtildi. IKBY önceki saldırıda direkt Haşdi Şabi'yi suçlamıştı ancak Haşdi Şabi saldırıya ilişkin tüm suçlamaları reddetmişti.

- Saldırının gerçekleştirildiği yer Musul'un güneydoğusu

IKBY İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıda kullanılan araç ve üzerine monte edilen roket platformu, Erbil ve Musul'un güneydoğusundaki "Erbil-Güver" kara yolu üzerinde bulundu.

Bir pickup araçla gerçekleştirilen saldırıya ait fotoğraflarda henüz patlamamış halde 107 milimetrelik 2015 yapımı roketlerin yer aldığı görüldü.

Menzili 9 kilometre olan roketlerin Erbil'e yakın bir konumdan ateşlendiği düşünülüyor. Yerel medyada roketlerin Erbil'in sebze haline yakın bir noktadan ateşlendiği iddia edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre bu saldırıda, 30 Eylül 2020'de yine Erbil Havalimanı'na 6 roketle gerçekleştirilen saldırıya benzer teknikler kullanıldı.

Önceki saldırı da Musul'un güneydoğusundaki Haşdi Şabi milislerinin denetiminde bulunan alandan gerçekleştirilmişti.

- Barzani, saldırının arkasında Şii milis grupların olduğunu ima etti

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente yönelik saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair en net açıklama IKBY Başkanı Barzani'den geldi.

Barzani saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'e yönelik daha önceki saldırıların Irak merkezi hükümetinin kontrolü dışında bulunan gruplarca gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

IKBY Başkanı, saldırının arkasında İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı milis grupların bulunduğunu ima etti ancak direkt isim vermekten kaçındı.

IKBY, 30 Eylül saldırısında doğrudan Haşdi Şabi'yi suçlamıştı.

İran'a yakın Haşdi Şabi milislerince aktif bir şekilde kullanılan Telegram hesabından yapılan bir açıklamada da saldırı ismi daha önce duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" tarafından üstlenildi.

Irak'ta hayalet grup olarak tanımlanan buna benzer milis örgütler, ABD'nin ülkedeki hedeflerini genellikle aynı teknik ve mühimmatı kullanarak vuruyor.

Açık kaynaklar ve Batılı güvenlik raporları, ABD'nin Irak'taki hedeflerini tehdit eden Haşdi Şabi'ye bağlı iki gruptan söz ediyor. Bunlar, Ketaib Hizbullah ve Asaib Ehlil Hak.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i lider kabul eden ve Tahran'a bağlılıklarını gizlemeyen her iki grup Aralık 2019'daki ABD Büyükelçiliği baskınında ön saflarda yer almıştı.

- Saldırıda kullanılan roketler

IKBY Anti-Terör Biriminin roketlere ilişkin paylaştığı fotoğraflarda, saldırıda 107 milimetrelik 2015 yapımı roketlerin kullanıldığı görülüyor.

İran'a yakın Haşdi Şabi milisleri, ABD'nin Irak'taki üslerini hedef almak için buna benzer roketleri sıklıkla kullanıyor.

ABD'nin Ağustos 2018'den itibaren yayımladığı raporlarda İran'ın, Haşdi Şabi'ye uzun ve kısa menzilli füzeler gönderdiği iddia ediliyor.

Haşdi Şabi'nin ayrıca İran'ın teknik desteğiyle Irak içinde 107 milimetre ve 122 milimetrelik roketler imal edebildiği belirtiliyor.
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