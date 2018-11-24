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Ercan Çimen kimdir? AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu

Ercan Çimen, AK Parti'nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu. Halen Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Ercan Çimen, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde de adayı. Peki Ercan Çimen kimdir?

24.11.2018 - 18:45 | Güncelleme:

Ercan Çimen, 1966’da Gümüşhane’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra “Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” “İktisat” bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup’ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılan Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı. Hali hazırda Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Grup bünyesindeki Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile hizmet vermektedir.

Ailesi üç kuşaktır ticaretle uğraşan Ercan Çimen, gerek Gümüşhane’de gerekse ülke genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 500’den fazla kişiye istihdam sunmaktadır. Ayrıca çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Çimen, sosyo-kültürel etkinliklere sağlamış olduğu maddi ve manevi destekler ile şehrin sosyal hayatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çerçevede, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi’nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat az bir oy farkıyla seçimi kaybetti. Hizmetlerine devam etmek isteyen Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

Başkanlığı süresince il parti teşkilatının yeniden şekillenmesi, hizmet anlayışının iyileştirilmesi ve halkla daha iç içe bir anlayışın harekete geçirilmesi konusunda çalıştı. Bu çerçevede, il tarihinde ilk kez her hafta düzenli olmak üzere, ‘Ak Parti Halk Günleri’ toplantıları düzenledi. Şehir için tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayarak ‘Ortak Akıl’ toplantıları gerçekleştirdi. Gümüşhane’nin her türlü sorununda parti ayrımı yapmaksızın hizmet etmeyi bir düstur edindi. 26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Verimli bir seçim kampanyası yürüten Çimen, kampanyadaki başarısını oranlara yansıttı ve %57,5 gibi yüksek bir oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 4 Nisan 2014 tarihinde göreve başlayan Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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