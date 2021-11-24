Ümit Besen ise, 'İnanması çok zor, seni çok özleyecek sevenlerin' mesajını yayınladı.

Şarkıcı Yeliz de, "Ahh be Ercan'ım çok erken çookk... Muhteşem sesiyle harika şarkılara imza attı... Hem komşum, hem arkadaşım sevgili Ercan Turgut mekanın cennet olsun, nurlarla uyu..." sözlerini dile getirdi.