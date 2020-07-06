Erciş'te felçli hastaya otomatik hasta yatağı desteği - VAN

AA

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde yaşayan Ergül,6 yıl önce beyninde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kısmi felç geçirdi.Vücudunun bazı bölümlerini kullanamayan Ergül'de zamanla Alzheimer hastalığı da başladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkması ile Ergül'ün tedavisiyle daha hassas ilgilenen ailesi, Kaymakamlıktan yatak desteği istedi.Talebi karşılıksız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Erglül'ü otomatik hasta yatağı alındı.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yatağı Ergül'ün ailesine teslim etti.