Erciş'te selde zarar gören vatandaşın ihtiyaçları karşılandı - VAN

AA

Hasanabdal Mahallesi'nde 10 Temmuz'da meydana gelen selde zarar gören vatandaşın yaraları sarıldı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Kaymakam Mehmetbeyoğlu, evi ve eşyaları su altında kalan 51 yaşındaki Mehmet Selim Kuykaç'ın ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplere talimat verdi.Bu kapsamda, belediye ekipleri Kuykaç'ın yaşadığı evi temizleyerek, tadilat işlemlerinin ardından kullanıma hazır hale getirdi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınan eşyalar eve yerleştirildi.