Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Yağışın ardından kayak merkezinin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı
Giriş: 18.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:38
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes'e kar yağdı.
Erciyes A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.
Yağış sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı.
Kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.
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