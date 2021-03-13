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Erciyes Üniversitesindeki Covid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarında aşı adaylarının faz-2 dozlarının yapılmasının sürdüğünü belirtti

Erciyes Üniversitesindeki Covid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor - Haberler
Erciyes Üniversitesindeki Covid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
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AA

Erciyes Üniversitesi'Nden yapılan açıklamaya göre, Çalış, üniversite kampüsündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenine katıldı.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI BİZLERİ BİRAZ DA OLSA RAHATLATTI"

Çalış, burada yaptığı konuşmada, insanlığın Covid-19'a karşı büyük bir sınav verdiğini belirtti. Salgın döneminin başarılı şekilde geçirilebilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti: "Aşılama çalışmaları bizleri biraz da olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadeleyle çalışıyorlar. Covid-19'dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ERÜ tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine değinen Çalış, "Dün itibarıyla faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda faz-2 ve faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde ERÜ olarak bu sürece katkı vermiş oluruz" açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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