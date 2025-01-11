Erciyes’te Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası heyecanı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi’nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen bu heyecan dolu organizasyon, kış sporlarıyla ünlü Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Tekir Kapı’da düzenlenen şampiyonaya, 5 kadın ve 5 erkek takımından toplam 120 sporcu katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar, kar üzerinde kıyasıya mücadele ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şampiyona, sadece ragbi tutkunları değil, kış sporları meraklıları için de ilgi odağı oldu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman yaptığı açıklamada, "Erciyes yine bir ilki organize ediyor. Birçok ulusal ve uluslararası sporlara ev sahipliği yapıyoruz. Yazın çim ragbisi düzenlemiştik, şimdi Gençlik Spor Bakanlığımızla, federasyonumuzla kar ragbisi yapıyoruz" dedi.

REKLAM

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Sporcuların çok memnun olduklarını vurgulayan Elcuman, Erciyes’in birçok spor dalına ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini kaydederek, bu fırsatı veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ise 2025 Yılı Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası’nı Kayseri’de gerçekleştirdiklerini belirterek, ragbi branşının ülke çapında duyurulması ve daha eğlenceli hale gelmesi için kar ragbisi düzenlediklerini, şu an 120 sporcu olduğunu, gelecek yıl uluslararası şampiyonaya çevirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Şahin, "Bütün sporcularımız mutlu, Kayseri muhteşem, Erciyes muhteşem. Uluslararası haline getirip hem Kayseri’nin tanıtımı hem ragbi branşımızın tanıtımı için araç olarak kullanacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

11 Ocak eleme, 12 Ocak final maçları gerçekleşecek olan şampiyonanın sonucunda ise Türkiye’nin en iyi kar ragbi takımları belli olacak.