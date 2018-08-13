1 | 5

Sözcü'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, bir Delinin Hatıra Defteri isimli tek kişilik gösterisi kapsamında turneye başlayacak olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ailesi ile birlikte turne öncesi moral depoladı.