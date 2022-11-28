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Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor

Erdal Sakız cinayetinde kullanılan silahlar Sakarya Nehri'nde aranıyor
Sakarya Nehri'nde hummalı çalışma
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DHA

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın 10 gün sonra Çam dağı ormanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında para meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı.

DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE SİLAHLARI ARIYOR

Ersin Koç'un ifadesinde cinayette kullanılan silahları Ferizli ilçe girişi mevkinde Sakarya Nehri üzerinde bulunan köprüden aşağıya attığını söylemesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç Polisler tarafından nehirde arama başlatıldı. Gün boyu yapılan aramalarda polisler silaha rastlamazken aramaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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