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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi görürken 57 yaşında hayatını kaybeden balet ve koreograf Erdal Uğurlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı 

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  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar görev yapan balet ve koreograf Erdal Uğurlu, önceki gün hayatını kaybetti. 'Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım' adlı oyunlarda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan aile üyeleri, yakınları, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri, Uğurlu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    Erdal Uğurlu, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. 
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    Zafer Algöz de dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Algöz, tabuta omuz verdi.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    Televizyon ve sanat dünyasının isimleri de acı haber sonrasında üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Türkiye'nin önemli bir baletiydi. Çok üzgünüm.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    NEJAT İŞLER

    Bazı ruhlar vardır görmesen bile iyi gelir varlığı.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    SUNA YILDIZOĞLU

    Devlet Balesi'nin efsane dansçısı, arkadaşım Erdal Uğurlu bizden ayrıldı. Seni hiç unutmayacağız Erdal, huzur içinde uyu.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    OKAN BAYÜLGEN

    Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat diğer her şey... Sen diğer her şeyde öldün, hayatımız ve sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    TOLGA TEKİN

    Muhteşem balet. Babamla annemi tanıştıran Kemal amcanım oğlu... Nurlar içinde uyu.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    AYŞE ERBULAK

    Sahnede hayranlıkla seyrettiğim insan olarak da çok sevdiğim Erdal Uğurlu, artık bambaşka bir alemde bale yapacak.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    CEM DAVRAN

    Çok erken, çok üzüldüm, böyle çok zor hayat. Nurlar içinde uyu.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    REHA ÖZCAN

    Her şey anlamını yitiriyor bazen, sonra bir şeyler yükleyip yola devam ediyoruz. Üzüntümü ifade edecek kelime yok. Yattığın yer incitmesin kardeşim.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    AYÇA VARLIER

    Çıktığı her sahnede devleşen ışığıyla herkesi kendine hayran bırakan, çok değerli bir baş balet, arkadaş, ağabey, kareograftı. Bir yıldız daha kaydı.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    CANSEL ELÇİN

    İyi ki 'Çıplak Vatandaşlar' oyununda seni tanımışım. 'Ne zaman tekrar sahneye çıkacağız?' diye ara sıra konuşuyorduk. Dünya tatlısı bir insandın.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ

    Dönem arkadaşım, yetenekli kardeşim Erdal Uğurlu veda etti. Çok zamansız oldu Erdal'ım yıktın hepimizi.
  • Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Zafer Algöz dostunun cenazesinde... - Magazin haberleri

    ÇAĞLA ŞIKEL

    AKM (Atatürk Kültür Merkezi) yıllarımın sarı fırtınası...

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