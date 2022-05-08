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Erdem Baş, ABD'ye yerleşti

Ünlü oyuncu Erdem Baş, artık ABD'de yaşayacağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Baş, "Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY'a (New York) taşınıyorum" dedi

Erdem Baş, ABD'ye yerleşti - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu ABD'ye yerleşti
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HABERTURK.COM

1999 - 2004 yılları arasında ekrana gelen "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle ünlenen Erdem Baş, ABD'ye yerleşti.

"NEW YORK'A TAŞINIYORUM"

Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY'a (New York) taşınıyorum. 'Oyuncu kaybetti, oyuncu kazandı' geyiği ise tamamen şaka için..." ifadelerini kullandı.

44 YAŞINDA BABA OLDU

Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

"İLK KARŞILAŞMAMIZ"

Kızını kucağına ilk aldığı anı paylaşan 44 yaşındaki oyuncu, duygularını, "İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil, artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum..." sözleriyle dile getirmişti.

ERDEM BAŞ HAKKINDA

Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul ile lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. Ardından birkaç televizyon dizisinde de yer aldıktan sonra 2002 yılında başlayan "En Son Babalar Duyar"da "Hasan" karakterini canlandırdı.

Bunların yanı sıra "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Papatyam", "Kutsal Damacana: Dracoola", "Memlekette Demokrasi Var", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Moskova'nın Şifresi: Temel", "Ali Ayşe'yi Seviyor" ve "Seksenler" gibi yapımlarda görev aldı. Baş, çeşitli tiyatro oyunlarında da oynadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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