Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Erdem Can sakatlığı açıkladı: 3 ay yok! - Basketbol Haberleri

        Erdem Can açıkladı: 3 ay yok!

        Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can kazanılan Panathinaikos maçı sonrasında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdem Can açıkladı: 3 ay yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, THY EuroLeague'de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, maçta çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklar muazzam mücadele ettiler. Maçın önemi ve zorluğunu biliyorduk. Güçlü karakterler zor zamanlarda iyi reaksiyon verirler. Biz de o karakteri gösterdik. Önemli bir galibiyet bizim için. Ancak sonuçta bir maç kazandık." diye konuştu.

        "3 AY ARAMIZDA OLMAYACAK"

        Sakatlık nedeniyle bazı oyuncularından yararlanamadıklarını anlatan Can, "Çok fazla sakatımız var. Bugün Erkan Yılmaz'ın da omuzu kırıldı. Ne yazık ki en az 3 ay aramızda olamayacak. Bundan sonraki süreçte de en iyi mücadeleyi vererek ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman hakkında övgüyle söz eden Erdem Can, "Ergin Ataman, Türkiye'nin en değerli koçlarından biri. Şu anda basketbolun açık ara en başarılı Türk koçu. Sonuçta bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir maçı kazandık." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u geçti!
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti