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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Erdem Can: Yapılan hatalar sonucu belirledi - Basketbol Haberleri

        Erdem Can: Yapılan hatalar sonucu belirledi

        THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya 87-80 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, hücumda yapılan hataların, sonucu belirlediğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 23:06 Güncelleme: 22.12.2023 - 23:06
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        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Can, ilk 3 periyotluk bölümde oyun planına sadık kaldıklarını belirtti.

        Son çeyrekte hücumda yapılan hataların savunmayı etkilediğini vurgulayan Can, şunları söyledi:

        "Çok önemli ribaundları alamadık. Üçlük yüzdesini çok konuşmaya gerek yok, uzun süredir yapamadığımız bir şey. Hücumda daha sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyordu. Yoğun fikstürün oluşturduğu bir yorgunluk da var. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Şimdi Fenerbahçe Beko maçına odaklanmamız gerekiyor."

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