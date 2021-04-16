Erdem Kırsal: Doğum günümde müzik ile yeniden doğuyorum

"Doğum günümde müzik ile yeniden doğuyorum" 0:00 / 0:00

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Erdem Kutsal'ın tüm dijital platformlarda yerini alan "Yazık" şarkısının aranjesini Suat Sakarya yaptı. Şarkının klibi için Hakan Öcal'ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Erdem Kutsal, yıllarca, basın sektöründe çalıştıktan sonra, müziğe olan aşkına artık karşı koyamadı.

Pandemi döneminin herkes için bir farkındalık oluşturduğunu belirten Kutsal, bu dönemin kendisine de gerçek aşkına kavuşma imkanı sağladığını belirtti.



Şarkının çıkışının doğum gününe denk gelmesine de ayrıca çok mutlu olan Erdem Kutsal, "Doğum günümde gerçek aşkım müzikle yeniden doğuyorum. Müzik, evrensel olarak ruhen ve bedenen yaşanan tüm rahatsızlıkların şifası. İlk çalışmam müzikseverlerle buluşurken, bana da çok iyi gelecek" dedi.