Erdem Yayınlarından çocuklara özel Kovid-19 kitabı

'Çok çekici' olduğu için ayrımcılığa uğruyor

AA

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, kitap, Kovid-19 virüsüne karşı çocukları, kurgu bir metinle bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla yayınevinin internet sitesinde ücretsiz olarak erişime açıldı.

Çocukların virüs ve virüsten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı eserde ayrıca çocukların evde kaldıkları süre içinde ebeveynleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirmeleri için etkinlikler de bulunuyor.

Meryem Uçar'ın kaleme aldığı ve Merve Özcan'ın resimlediği "Biz Virüsten Güçlüyüz" kitabı, "https://erdemyayinlari.com.tr" internet sitesinden ücretsiz indirilebilebiliyor.