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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemir ve İsdemir’de hedef 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak - İş-Yaşam Haberleri

        Erdemir ve İsdemir’de hedef 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak

        OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, net sıfır emisyon ile üretim için yol haritasını açıkladı. Karbonsuzlaşma çalışmalarına hız veren Erdemir ve İsdemir, 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini bildirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ağırlıklı yurt dışı finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı yapacaklarını belirterek, "OYAK'ın başarı hikâyesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. OYAK'ın gücü ve stratejik hamleleriyle küresel bir oyuncu haline gelen demir-çelik sektörünün öncüleri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm yolculuğunda da ülkemizde sektöre yön verecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 09:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:11
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        Hedef 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak
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        OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir ve İsdemir, Net Sıfır Yol Haritası’nı açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre yeşil dönüşüm adımlarını şekillendiren Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022 yılına göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

        OYAK Grubu Şirketlerinin sürdürülebilirlik yatırımlarına ve emisyon azaltımına yönelik çalışmalarına dikkat çeken OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Pek çok ülkede karbon emisyonu azaltma hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte dünya çapında endüstriler, buna uygun yol haritaları belirliyor. Geleceğe yatırım yapan şirketler net sıfır emisyon hedeflerini taahhüt ederek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için atılan bu adımlar şirketlerin küresel pazarlarda rekabet güçlerini korumalarını da sağlıyor. Net sıfır emisyon nihai hedefine yönelik belirlenen stratejileri uygulamaya alabilmek önemli. Bunun için net sıfır emisyon yol haritasının tasarlanması kadar, bu dönüşümü gerçekleştirecek yeteneklere, sürece ve yönetişime de ihtiyaç var” dedi.

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        "SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME YÖNELİK YATIRIMLARIMIZI ARTIRIYORUZ"

        OYAK’ın son sekiz yılda gerçekleştirdiği dönüşüm ve yapılanma ile geleceğin iş dünyasına şekil verdiğini vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

        OYAK’ın başarı hikâyesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağında, tüm sektörlerde sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim ve insan odaklı anlayışla hareket ediyoruz. Örnek başarılarımızla her alanda sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyor; ekonomiye, çevreye ve topluma yönelik sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevre ve yeşil dönüşüm ilkelerimize sadık kalarak sürdürülebilir üretime yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz.”

        Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm yolculuğu kapsamında 3 milyar doların üzerinde yatırım planlandığını belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, “Ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm konusunda yol haritasını başarıyla oluşturdu. Kısa dönemli hedefimiz olan, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarımızı asgari yüzde 25 oranında azaltmak için Erdemir ve İsdemir’de 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da bulunuyor. Projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planlıyoruz. Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Binalar, otomobiller, beyaz eşyalar, elektronik gereçler gibi neredeyse hayatın her alanında önemli yere sahip olan çeliğin üretiminde yaşanacak bu dönüşüm, tüm sektörlerin bu alandaki yolculuğunun da öncüsü olacak. Erdemir ve İsdemir’in ham çelik kapasitesi 2030’a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016 yılından bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek” diye konuştu.

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        OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, 58 yıldır tüm faaliyetlerinde sektörün lider oyuncusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Başoğlu, şöyle konuştu:

        “Ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ekonomik değer taşıyan şirketlerimiz Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye yönelik adımları atma konusunda kararlılığını ortaya koyarak yol haritasını oluşturdu. Müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde şirketlerimizde yeşil dönüşümü tamamlamaya yönelik kritik adımları ve bu adımların devreye gireceği süreçleri planlandık. OYAK Maden Metalürji Şirketleri olarak, sera gazı emisyonlarımızı analiz ederek artışa neden olan emisyon kaynaklarını tespit ediyor ve iyileştirmeye yönelik aksiyonları planlıyoruz. Bu kapsamda şirketlerimizde bugüne kadar enerji verimliliği çalışmaları, üretimde hurda kullanımının artırılması ve HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımı gibi faaliyetlerle emisyon azaltımı için ön çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini takip ederek, fizibilite çalışmaları ile net sıfır yol haritamızı şekillendirdik. 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak hedefiyle başladığımız yeşil dönüşüm yolculuğumuzda karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliği sağlayacak iyileştirme ve yatırım faaliyetlerimizle sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Başoğlu 3,2 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70-80’inin dış kaynaklardan sağlanacağını kaydetti. Başoğlu, yeşil dönüşüm için erişimi kolay finans kaynaklarının kullanılacağını söyledi.

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